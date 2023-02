Por la defensa de las y los ciudadanos | El dinero no alcanza

El dinero ya no alcanza, los hechos son claros y la realidad es que todo ha subido de precio, es reprobable que sostengan que en México todo ha cambiado, ha cambiado para peor, hoy las familias tienen que hacer rendir más cada peso que ingresa a sus hogares, nuestro poder adquisitivo mes a mes se diluye con la alza de precios de la canasta básica.

En la diaria romería de los mercados, la gente se queja mucho del aumento al huevo, aceite, tortillas, vegetales, carne, gas, luz, por ello es necesario una valoración sobre el impacto económico que vivimos en el país, comprender que debemos unir fuerza para enfrentar la inflación y apoyar la economía de todas y todos los mexicanos.

Desde la Cámara de Diputados, las y los legisladores de Acción Nacional presentamos el de plan de emergencia contra la inflación, el cual es un conjunto de herramientas con estímulos para las micros y pequeñas empresas, la iniciativa busca crear un fondo social (Fondo de Contingencia Inflacionaria) para contrarrestar los efectos de la inflación, con el objetivo de apoyar a 20 millones de mexicanos.

Necesitamos tomar cartas en el asunto y poner nuestras ideas como pilar de construcción para fortalecer la economía del país, apoyando a quienes todos los días se levantan a trabajar, a quienes salen de sus hogares a las 6 de la mañana en la búsqueda de ofrecer una mejor calidad de vida para sus familias, a esos millones de mexicanos que luchan por un mejor país.

Convenimos vislumbrar que las políticas públicas deben ayudar a que el poder adquisitivo se conserve y con ello la población pueda acceder a una canasta básica suficiente, no a la dependencia de los programas sociales clientelares, porque el populismo no es la solución, la verdadera realidad es que se tiene que fortalecer a los sectores productivos, principalmente al campo, pues es cierto: "Sin Campo, no hay ciudad".

Cuando hay unidad, hay mejores resultados; cuando presentamos acciones para vivir mejor, hay impacto en la sociedad, pero cuando nos dedicamos a solo distorsionar o queriendo tapar el sol con un dedo, solo lastimamos a la ciudadanía.





*Diputada federal PAN