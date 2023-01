Por la defensa de las y los ciudadanos | En la ruta del progreso

La ruta hacia el progreso se inicia con acciones para vivir mejor.

Tengo claro que hace más de un año con el voto mayoritario se decidió un cambio de representación política en el distrito electoral, un cambio de fuerza política para que ahora su servidora pueda escucharlos y llevar sus propuestas a la máxima tribuna, quien presente iniciativas en defensa y apoyo de todos ustedes.

Así que ahora ocupar este cargo en la historia política de nuestro país, significa un elevado reto y una gran responsabilidad. Todo ello, va acompañado de una agenda legislativa que elaboramos con la finalidad de crear acciones para vivir mejor.

Con la presentación de más de 700 iniciativas en conjunto con mi grupo parlamentario de Acción Nacional y de manera personal presenté 7 iniciativas todas ellas con el respaldo y acompañamiento de los sectores de la población.

Tengo muy claro, que, el trabajo legislativo se basa en elaborar y perfeccionar leyes que permitan una sana convivencia, también es cierto que es un instrumento para fortalecer nuestra democracia a través de la división de poderes.

Nos debe quedar claro que también es tarea formar ciudadanía y solo se logra escuchando y encabezando las causas de la sociedad, para que juntos hagamos una verdadera participación ciudadana.

Sin importar las condiciones y adversidades que se presentan, se toman decisiones compartidas que nos permiten trascender, porque, a pesar de enfrentarnos a la cerrazón, por parte de una mayoría que no escucha y actúa de manera autoritaria; en el grupo parlamentario de Acción Nacional, seguimos cumpliendo con la responsabilidad de representar a las familias mexicanas y le apostamos a la propuesta, el debate, al diálogo y los acuerdos.

Las actividades legislativas me han permitido ser la voz de aquellas personas que enfrentan estos desafíos, esperando que las diferencias se hagan a un lado y así comprender que nuestro mayor compromiso es impulsar a México.

Los parlamentos son órganos deliberantes por excelencia; esa característica se hace presente en los debates o discusiones que los legisladores realizan con determinados temas. Es por ello que las decisiones reflejadas en votaciones, invariablemente van acompañadas por deliberaciones que permiten manifestar la postura que consideren adecuada y así poder hacernos oír y dejar constancia para que la sociedad tenga conocimiento de nuestro actuar y nuestras posturas.

Me comprometo a que a lo largo de los meses venideros me esforzaré mucho más para servir de mejor manera al estado, a San Juan del Río, a Tequisquiapan, a Ezequiel Montes y a todo México, con toda mi voluntad, entrega y pasión porque estoy segura que sí podemos, que todos merecemos un México de primera y no de cuarta.





*Diputada federal PAN