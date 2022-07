La migración es un fenómeno que se ha dado durante décadas en la búsqueda del ‘sueño americano’, pero hay un trasfondo que siempre motiva a las y los mexicanos a salir de sus hogares, la falta de oportunidades, el nulo crecimiento social y por supuesto la falta de políticas públicas a favor de las zonas marginadas.

Hoy una tragedia es noticia a nivel mundial, el hallazgo de una fatídica escena, un camión con decenas de migrantes, niños, mujeres y hombres que solo buscaban mejorar sus condiciones de vida, se trata de la tragedia con mayor número de víctimas fatales durante una operación de tráfico de migrantes desde México.

La discusión en México debe tornarse en la creación de políticas públicas que beneficien el desarrollo de las familias, de cada integrante de nuestros hogares, permitir inversiones extranjeras en el país, que favorezcan a la creación de mejores empleos.

Como queretanos tenemos el privilegio de estar en una entidad federativa en la que se le apuesta a la inversión, a la industria, a la creación de empresas, al empoderamiento de las mujeres, sin embargo, la realidad a nivel nacional es otra. Tenemos estados donde muchos jóvenes han dejado los estudios, donde ser líder de alguna agrupación de crimen organizado es el ‘sueño anhelado’ y donde la pobreza abunda por la falta de oportunidades.

El inquilino del Palacio de gobierno deberá sentarse con su gabinete para plantear una solución de fondo a tal problemática, no una ocurrencia por la premura de estos casos, tenemos el compromiso de crear una mejor nación

En los últimos días las autoridades fronterizas estadounidenses han reportado cifras alarmantes, ya que están deteniendo migrantes en la frontera sur con más frecuencia que en cualquier otro momento en al menos dos décadas, al reportar que hubo casi 240 mil detenciones de migrantes en mayo, un tercio más que hace un año.

Los intentos de cruzar la frontera de México a Estados Unidos se han cobrado miles de vidas en ambos países en las últimas décadas, pero hoy hay una diferencia; hoy las víctimas del sistema tienen nombre y apellido, esas personas no volverán a sus hogares, ni con el sueño de haber llegado a su destino, ni con vida, dejando a sus familias hundidos en la tristeza de no volver a ver a sus seres queridos.

México requiere acciones que nos ayuden a vivir y no a sobrevivir con un régimen socialista y populista, necesitamos un plan estratégico, no ocurrencias y discursos vacíos, necesitamos la aplicación de recursos en cosas realmente importantes y no obras faraónicas a medio concluir, como el AIFA, la refinería dos bocas y próximamente el tren maya..









*Diputada federal PAN