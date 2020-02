Por segundo día mantienen cerrado preescolar

Por segundo día consecutivo las instalaciones del preescolar, "Josefa Vergara", de la comunidad de Cazadero, se mantuvieron cerradas por parte de los padres de familia hasta ser atendidos por parte de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), y sustituir a una docente a quien acusan de incompetente frente a grupo así como de ejercer violencia entre los menores.

De acuerdo con los padres de familia, este martes se decidío cerrar la escuela para que los 23 estudiantes que registran este tipo de actos no sigan siendo afectados, sin embargo, el poco interés de la autoridad estatal escolar generó que este miércoles asimismo permaneciera cerrada la institución.

Los quejosos acreditaron con distintos documentos las peticiones que se realizaron a la USEBEQ desde el último bimestre del año pasado, sin embargo, nada al respecto a efectuado la USEBEQ, por ello la implementación de dichas acciones.

Dijeron que el cierre de la escuela se mantendrá de esta forma hasta que la autoridad educativa competente acuda a la escuela a solucionar el problema, de lo contrario los tutores de los 170 alumnos están dispuestos a mantener cerrado el plantel hasta ser escuchados.

Los inconformes aseguraron que resulta preocupante la formación que hasta el momento han recibido los estudiantes, ya que la primera parte del ciclo escolar 2019-2020 concluyó y al respecto poca educación los menores han recibido pir parte de la profesora.

Por lo anterior, afirmaron que no retirarán las cartulinas que han sido colocadas en la puerta principal con leyendas que a texto dicen: "Exigimos respuesta inmediata", "Queremos maestros competentes y comprometidos con nuestros hijos","Exigimos que se respete el derecho de nuestros hijos a una educación de calidad".

"Ayer nos dijeron que USEBEQ vendría a la escuela y no se ha presentado nadie, no abriremos la escuela hasta que no nos den solución, ya nuestros hijos perdieron ya medio ciclo escolar y ni entre ellos se conocen porque la maestra no les ha enseñado nada", citaron.