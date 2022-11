Por violencia no hay salidas a Guanajuato

Derivado de los hechos violentos que se han suscitado en los últimos días en algunas ciudades de Guanajuato colindantes con el estado de Querétaro, algunas empresas que prestan el servicio de transporte de pasajeros han decidió cancelar viajes hacia estos puntos, afirmaron empleados que laboran en estas líneas de autotransporte dentro de la Central de Autobuses de San Juan del Río.

Aseveraron que durante el viernes y el sábado algunas de las líneas de autobuses habían cancelado hasta más de 10 viajes hacia las ciudades del estado vecino de Guanajuato, especialmente León, Celaya, Irapuato y Salamanca. De igual forma, añadieron que lo mismo ocurre con los autobuses provenientes de aquellos municipios y con destino a San Juan del Río.

Puntualizaron que esta medida se ha tomado en harás de salvaguardar la integridad física de los pasajeros y operadores que viajan de una ciudad a otra, toda vez que por los acontecimientos recientes se considera de alto riesgo transitar por las carreteras del estado guanajuatenses. Además, agregaron que esta decisión también se toma para evitar el secuestro de autobuses, que en muchas de las ocasiones son quemados y empleados para realizar bloqueos de algunas arterias viales.

“Sí ha habido cancelaciones, por lo mismo de la violencia. Han sido de aquí para allá y de allá para acá. Entre el viernes y sábado van más o menos como de unas 10 a 15 corridas que no han salido, en la línea que nosotros trabajamos. A nosotros nos dan el aviso de que no va a haber la corrida y pues no sale el autobús. Y así estamos pendientes de lo que nos vayan notificando hasta nuevo aviso. Pero ahorita por lo que ha pasado, sí se han cancelo viajes para allá”, comentó un empleado quien solicitó omitir su nombre.

Aseguraron que en una de las empresas que presta este tipo de servicio en un día puede trasladar a alrededor de 600 pasajeros, muchos de ellos comerciantes que viajan a la ciudades de Guanajuato para adquirir los productos que venden en San Juan del Río y otras demarcaciones.

Asimismo, dijeron que esta no es la primera vez que se cancelan viajes por la violencia que existe en algunos estados del país. Recordaron que a principios de año algunas líneas de autotransporte optaron por cancelar sus traslados a las ciudades de Michoacán, dado los hechos violentos que se registraron en aquel entonces.

Mencionaron que en aquella ocasión las cancelaciones se prolongaron hasta por una semana, de manera que avizoran la misma situación para lo que hoy se vive en el estado de Guanajuato. “Yo creo que ahorita no se va a calmar eso (la violencia) y hasta que no se calme nos van a dar la misma orden de ir cancelando las corridas para aquellos lugares. Y así va ser, si no se calma por allá, las cancelaciones siguen”, sentenció otro empleado.