Postes a punto de colapsar en La Valla

Pese al grave riesgo de colapso que se tiene con diversos postes para soportar el cableado eléctrico en la comunidad de La Valla, a la fecha la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no ha realizado ninguna obra de mejora, por lo que habitantes mantienen un reiterado llamado a la paraestatal, para que intervenga lo antes posible, informó el delegado Héctor Ramírez Hernández.

Manifestó que son al menos tres postes que se encuentran en grave riesgo de colapsar y que se han mantenido así durante más de un año, sin que a la fecha se tenga la intervención de la Comisión Federal de Electricidad para resolver los problemas, a pesar del grave riesgo que se tiene.

Ramírez Hernández especificó que en más de una ocasión se han ingresado escritos a la paraestatal con el objetivo de recibir apoyo para que se mejoren las condiciones de esta red eléctrica, pues existe una gran cantidad de postes y mufas que hoy presentan grave deterioro.

Explicó que muchos de los postes que hoy se encuentran al borde del colapso, han afectado las mofas de las casas, ya que es gracias a estos cables, que siguen en pie, por lo que es necesario que sean profesionales los que acudan a resolver la situación, antes de que se genere algún incidente lamentable.

“Hemos dado ya muchas vueltas, el superintendente nos dice que lo revisarán pero a la fecha no tenemos nada, de verdad tenemos algunos de ellos que tienen más de un año y medio en esas condiciones, afortunadamente no ha pasado nada, pero creo que no debemos esperar a que suceda para poder intervenir”, afirmó el delegado.

Comentó que sería importante hacer un diagnóstico puntual de las condiciones en la zona, para visualizar el trabajo que se debe hacer y señaló que en ello la comunidad siempre ha estado presta para apoyar, muestra de ello, comentó que algunos postes dañados ya han sido cambiados por los propios ciudadanos, pero otros que muestran mayor complejidad, si deben ser intervenidos por la CFE.