Pozos abatidos pese a las lluvias 

Pese a las intensas lluvias que se presentaron en meses pasados en el municipio de San Juan del Río, los pozos que suministran agua al sector agrícola aún cuentan con abatimiento en sus niveles. Al día de hoy, dichos los mantos acuíferos se ubican como en los periodos más intensos de sequía, dio a conocer el secretario del Módulo 1 del Distrito de Riego 023, Álvaro Fabián Rosales Olalde.

Afirmó que si bien en meses pasados se registraron precipitaciones que no se habían presentado en los últimos años, esto no contribuyó para la recarga de los mantos acuíferos. Explicó que el retorno del agua al subsuelo no es inmediato, pues puede tardar hasta dos años. En ese sentido, manifestó que a la fecha la mayoría de los pozos del municipio cuenta con niveles anormales.

“La recarga de los pozos no es inmediata, tiene un periodo de retorno de aproximadamente dos años para que se refleje. Ahorita, los mantos continúan como si estuviéramos en sequía. Estamos hablando que las lluvias que hubo este año se van a ver reflejadas en el nivel estático en un año o año y medio, porque la recuperación no es inmediata”, comentó en entrevista.

Señaló que dentro de este módulo hay 26 pozos de riego, los cuales suministran agua a 4 mil hectáreas de tierra agrícola. Añadió que la sequía ha sido un tema complicado, pues en los últimos tiempos se han registrado abatimientos de hasta 10 metros por año en los niveles estáticos de estos mantos acuíferos, situación que vuelve más compleja la extracción del líquido.

Afirmó que de los 26 pozos que hay dentro de este módulo, 19 de ellos cuentan con abatimientos. Puntualizó que la mayoría presenta niveles estáticos de hasta 80 metros, lo que ha dificultado la extracción del líquido, situación que ha obligado a emplear de equipos especiales. Añadió que en el resto de los mantos acuíferos el agua se encuentra entre 50 y 60 metros de profundidad.

“Es algo crítico para el campo, porque los pozos que tenemos tienen ya alrededor de 50 años, los cuales la forma en la que los construyeron fue adecuada en su momento, pero en la actualidad son inadecuadas (…). De nuestros 26 pozos, estamos hablando que solamente tenemos como siete pozos en condiciones, es decir, que no tienen esa reducción en sus niveles, los demás sí cuentan con este problema”, apuntó.

Finalmente, señaló que aquellos pozos que presentan reducciones drásticas requieren de nuevas perforaciones para incrementar su profundidad. Sin embargo, precisó que el costo de este trabajo oscila entre los 11 millones de pesos, cantidad que resulta complicada solventar para el sector agrícola.