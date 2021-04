PRD sin miedo a impugnaciones

Ante los señalamientos de militantes del Partido de la Revolución Democrática en San Juan del Río, pertenecientes a la familia Torres Gómez, en el que se aseguraron que se impugnará la selección de candidatos a los diferentes puestos de elección, el presidente del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Adolfo Camacho Esquivel, aseguró que no existe temor ante amenazas ya que todos los procesos se realizaron en tiempo y forma.

Dijo que el partido abrió la convocatoria que fue pública como lo marcan los estatutos, por lo que aquellas personas que aspiraron a una candidatura en la entidad, se registraron libremente y con ello hoy se tienen candidatas y candidatos debidamente seleccionados.

Local Desbandada en PRD para apoyar al PAN

En ello refirió que no habría materia para que se realice una impugnación, dado que todo se cumplió a cabalidad, por lo que no existen grietas que puedan utilizar personas que deseen afectar el rumbo que hoy mantiene esta fuerza política.

Por ello dijo “creemos que el voto de Jorge, Agripino y Gaby no lo tenemos y seguramente ellos ya definieron por quién van a votar, entonces nos van a faltar tres votos el día de la elección del seis de julio, pero creemos que este proyecto es más grande, es un proyecto que esta despertando”.

Local Jairo Iván Puente a alcaldía de San Juan por el PRD

Por su parte Diego Armando Urías Hernández, Presidente Estatal ejecutivo, reiteró que las convocatorias estuvieron abiertas y con ello si un compañero no se registró, fue por decisión propia, por lo que afirmó que en esos temas, el partido no puede hacer nada y refirió que como institución no se puede obligar a nadie a integrarse a un proyecto.

“Nosotros no entraremos en descalificaciones, pero de las personas que comentamos que es esta familia, son buenos amigos, pero una cosa es amistad y otra los temas políticos, el partido siempre ha sido de puertas abiertas, y así como están abiertas para entrar, están abiertas para salir, porque en la política no te metes, te meten y no te sales, te sacan” concluyó.