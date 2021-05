PRD tendrá estructura en el municipio

Concluido el proceso electoral, el Comité Directivo Municipal del PRD San Juan del Río será reestructurado en su totalidad, dio a conocer el candidato al Ayuntamiento sanjuanense por el mismo organismo político, Jairo Iván Puente Ramírez, quien aseguró que será el quien se mantenga el frente del instituto.

Dijo que después de la contienda, el PRD en el municipio volverá a contar con vida y esencia partidista, por ello, el CDM será reestructura con miras a los siguientes procesos electorales, para ello aseguró que estará al frente del partido a fin de diseñar diversas estrategias a favor del fortalecimiento del partido político.

“Yo de acuerdo a la votación, probablemente me quede con el Comité Directivo Municipal del PRD porque tenemos que chambear, hay que ponernos a chambear a partir del 15 de junio, no se me hace coherente llegar al Cabildo porque estas compitiendo entonces para tus intereses propios o para los intereses de un partido, el PRD no tiene registro como municipio y al final yo tengo que trabajar de acuerdo a toda la población no a tres personas que estuvieron en el PRD”.

Comentó que la intención de participar en proyectos políticos, es con miras a mejorar las condiciones sociales, por ello, aunque el partido en esta contienda obtenga los menores resultados, afirmó que buscará diseñar varias acciones partidistas con el fin de fortalecer las filas perredistas y por consecuencia unos mejores resultados en las próximas contiendas.

Añadió que el proyecto del PRD será sumar esfuerzos y trabajos, por ello después del 15 de junio se exhortará a la militancia perredista refrendar su compromiso con el partido y con ello conocer el dato exacto de integrantes del organismo.