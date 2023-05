Precio de la papa no baja

En continuo aumento se ha mostrado el precio del kilogramo de la papa en el municipio de San Juan del Río, derivado del encarecimiento que ha tenido el tubérculo en los estados productores del país.

Lo anterior lo dio a conocer el comerciante de frutas y verduras del mercado Reforma, José Agustín Ruiz Paredes, quien aseguró que desde enero varios productos comenzaron a tener varias alzas, muchos de ellos estabilizándose en marzo y abril, aunque no fue así con la papa, pues entre 16 y 17 pesos oscilaba su costo en promedio y actualmente es de 30 pesos.

“La papa sigue muy cara, está a 30 pesos el kilogramo, bueno ya venía incrementado su precio desde hace varias semanas, 16, 20, 22 y ahorita que ya está en 30 pesos, lamentablemente hoy día ya no hay frutas o verduras menos de 10 pesos, es normal que en años como estos suba por la sequía, hay estados donde no hay producción y que eran de siempre producir, pero lo único caro ahorita que no quiere bajar es la papa”.

Aseguró que este producto es básico en la cocinas de las amas de casa al igual que en los negocios de botanas, ya que en estos últimos no pueden faltar las papas de hojuela o a la francesa, situación que ahora consideró, estarán limitados por el costo que actualmente tiene.

El comerciante dijo que en Semana Santa otros productos más aumentaron su precio, sin embargo, de manera inmediata se regularon como fue el limón, el aguacate, la cebolla, así como el mango, el melón y otra fruta más, cosa que no sucede con la papa por que no disminuye su costo.

“Esperemos que en cuanto empiece la época de lluvias, baje su precio, es un producto que se utiliza mucho en la cocina y nosotros qué más quisiéramos darlo a menor costo pero lo mismo es para nosotros, la conseguimos cara y aunque poca pero la traemos a los consumidores”.