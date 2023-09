Precio del huevo se disparó estos días

El kilogramo de huevo blanco registró un ligero incremento en las últimas semanas, pues en algunas de las tienditas de la esquina se comercializa a 43 pesos, cuando la semana pasada se mantenía en 40 pesos.

De acuerdo con la comerciante, María Isabel Olvera Martínez, el producto comenzó a registrar un incremento desde que comenzó septiembre, pues el argumentó de los proveedores es que está escaseado, motivo por el cual, el costo ha ido en aumento en las últimas semanas.

Local

“El mes pasado estaba en 38 pesos pero desde que inició septiembre si empezó a subir, los proveedores, bueno en mi caso que me lo traen de la central de abastos, me dicen que no hay, que a nivel nacional esta escaseado, quien sabe si sea cierto pero ya no lo dejan más caro y pues nosotros como comerciantes tenemos que subirle poco”.





Mencionó que aunque este producto ha sido uno de los que mayor inestabilidad tiene en su precio, los consumidores no dejan de adquirirlo, pues consideró que por ser uno de los productos de la canasta básica está dentro de la dieta de las familias.

“No lo dejan de consumir, yo creo que otros productos si los dejan de comprar pero lo que es el huevo y las tortillas en la tienda, eso no lo dejan de comprar, son productos básicos en las familias y por eso creo que se venden aunque sea en piezas o contados”.

De acuerdo al Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), de la secretaría de Económica, en centrales de abastos como la que se ubica en la capital queretana, su precio frecuente de mayoreo es de 31.50 centavos, mientras que como máximo alcanza los 32.5 centavos.

En el caso de la venta por menudeo, la institución explicó que se comercializa en 35 pesos ya sea de manera frecuente o como precio máximo, por lo que se mantendrá en continuo monitoreo de la venta de este producto para conocer su comportamiento en las próximas semanas antes de que concluya el año.

Finalmente dio a conocer que el producto se comercializa en mayoreo, medio mayoreo, menudeo, caja de 30 docenas o empaque docenero, por ello, la dependencia federal estará al pendiente del comportamiento del precio del producto de la canasta básica.