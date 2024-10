Precio del huevo subirá otra vez

El presidente de la Unión de Tablajeros, Tocineros, Introductores y Similares (UTTIS), San Juan del Río, Alejandro de la Vega Chávez, advirtió de la inestabilidad que tendrá el precio del huevo en el municipio, dado el encarecimiento que hay en las zonas productores y las cuales abastecen a la localidad.

Mencionó que el producto que llega al municipio sanjuanense, es de Jalisco y Monterrey, sin embargo, en estos lugares se ha presentado un encarecimiento por distintos factores, pero el que consideró como más importante, es el relacionado a las condiciones meteorológicas, pues las lluvias y el frío generan menor producción, lo que deriva en un alza general en los precios.

Local

Por lo anterior, dijo que el costo del producto oscilará en los 35 y 40 pesos, esto dependiendo de la variedad del huevo que se oferte, por ello, advirtió a la población a estar atenta a los cambios que tendrá en su costo, para evitar un desequilibrio en la economía familiar.

“El costo del huevo está inestable, el costo depende de la marca, depende de la calidad, y de la frescura, tiende a mucha fluctuación, no hay un valor o estándar para poderlo fijar porque tiene varias características, el costo se estará registrando entre 35 a 40 pesos, se especula que llegue a más, pero no creo, hay poca producción de huevo y es que también es uno de los problemas que tenemos, lo he repetido en muchas ocasiones, todo el huevo que se consume en San Juan del Río es de Jalisco, dependemos del huevo de Jalisco y de Monterrey, entonces, todo lo que implica, es mucho desde el flete, carencia, costo de envió, todo”.

Mencionó que se espera que el precio de este producto de la canasta básica se regularice el próximo año, toda vez que las condiciones meteorológicas serán mejores, pues en todo el país, dijo que se han tenido lluvias y descenso de temperaturas acorde a los ciclos estacionales.

Finalmente consideró que en este 2024 es cuando mayor inestabilidad se ha tenido el precio del huevo, no solo en San Juan del Río sino a nivel nacional, es por ello, que se espera que en el 2025, haya mejores precios del producto para beneficio de las familias.