Preocupa a IP otra suspensión de actividades por alza de contagios

Eduardo Prado Alcántara, consejero de Canaco y Cancintra en el municipio de San Juan del Río, resaltó que existe preocupación de la iniciativa privada respecto a que ocurra otra suspensión de actividades como la que se experimentó luego de la declaratoria de emergencia sanitaria por Covid-19, la cual sería un fuerte golpe a la economía del estado.

“Estamos muy preocupados por la cuestión de la pandemia, porque parece que Querétaro está entre los que empiezan a subir los números (…) Es muy preocupante porque en abril y mayo hubo semanas que nos cerraron casi al 90 por ciento de las empresas y sí sería muy duro para la economía del estado, del municipio”.

El también ex presidente de Canacintra San Juan del Río dijo que ha habido control de la pandemia por parte de las autoridades estatales, con el objetivo que no haya un nuevo cierre, por lo que confió en que no se vuelva a dar, pues precisó que las empresas han sido muy castigadas por esta situación.

“Les han cuestionado mucho, ha habido supervisiones de algunos conocidos, inspecciones que no llevaban en regla las indicaciones de la Secretaría de Salud, pero se cumplió con esas medidas”.

Indicó que las empresas afectadas en su economía, con seguridad van a batallar en la entrega del aguinaldo, pues destacó que hay algunas que en condiciones normales ocurre, por lo que es una posibilidad que debe considerarse.