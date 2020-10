Preocupa pandemia a sanjuanenses: Cabrera

“Sé que la gente lo está pasando mal, lo veo en cada recorrido y lo escucho en cada conversación. Pero también veo optimismo en cada vecino. Con experiencia, solidaridad, liderazgo y unión San Juan saldrá más fuerte.” Así lo expresó el diputado local Roberto Cabrera Valencia, durante los primeros días de recorridos en los que está entregando su Informe de Resultados Legislativos.

El diputado sanjuanense, ha mantenido una cercanía constante con ciudadanos que expresan su malestar, ante las consecuencias que ha traído la pandemia, enfatizó que el municipio posee importantes cualidades para reactivar la economía.

Local Roberto Cabrera reitera aspiración a la presidencia municipal de SJR

Cabrera Valencia reconoció que las autoridades locales y estatales han impulsado la atracción de inversión, y aunque la generación de empleos tiene un repunte, sin duda, la preocupación ciudadana recae en la falta de salarios dignos y la preocupación por el dinamismo económico que se refleja en el comercio, en las tienditas de las colonias que se han recorrido.

“En esta gran oportunidad que he tenido de recorrer todo el día colonias y comunidades de mi querido San Juan, he encontrado la preocupación y angustia que ha generado esta pandemia del Covid19, y los estragos no solamente de la salud, sino también en la economía, ambas preocupaciones de los sanjuanenses; por otro lado, quiero compartirles que también encontramos, optimismo, fe, el respeto, el trabajo de equipo, veo muchas mujeres y hombres echados para adelante, enfrentando estos retos”, recalcó.

En las últimas dos semanas se han anunciado importantes inversiones en San Juan del Río equivalentes a más de mil millones de pesos, lo que representa generación de empleos directos; sin embargo, el saldo de pérdida de empleos llegó a los 2 mil empleos, lo cual aún sigue generando estragos en la preocupación de las familias tanto de la zona metropolitana del municipio.