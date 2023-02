Preparan centro de atención para ganaderos de San Juan del Río

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario del municipio prevé crear un centro de atención para el sector pecuario en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local General de San Juan del Río (AGLGSJR), sitio desde el cual se brindará atención y orientación a los integrantes de este sector.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la dependencia municipal, Roberto Jiménez Salinas, quien aseguró que las direcciones de Agronegocios y Desarrollo Agropecuario, se instalarán en las oficinas ganaderas para eficientar la atención a los productores, quienes recibirán atención y orientación de los programas emanados del gobierno en sus diferentes niveles.

“Yo quiero agradecerle al presidente de la Asociación Ganadera, Jesús Navarrete la oportunidad que nos da después de mucho tiempo de hacer este enlace directo entre gobierno y la sociedad que trabaja todos los días para poder desarrollar en este edificio un gran centro de atención, vamos a acondicionar el área para tener una sala de atención directa para todos los productores, aquí vamos a traer a la dirección de Agronegocios y la dirección de Desarrollo Agropecuario para estar cerca de los productores”.

El funcionario comentó que la indicación del alcalde Roberto Cabrera Valencia, es que los productores pecuarios cuenten con el apoyo y la atención necesaria para impulsar proyectos productivos, es por ello, que mediante dichas áreas de la dependencia local, se buscará impulsar la comercialización de los productos de origen animal que se producen en la demarcación.

“Se busca ver de qué manera podemos estrechar el trabajo, no son promesas, vamos a estar todo el tiempo ahí y si no tenemos dinero, les vamos a decir, que no lo tenemos pero que les ayudaremos a realizar su proyecto y acompañarlos a tocar puertas a donde se puedan recibir beneficios para los productores, todo lo que tengamos que hacer en el desarrollo agropecuario lo vamos a platicar con los líderes”.

El centro de atención se tiene previsto que comience con sus operaciones a partir de los próximos días, por ello, exhortó a los integrantes de este sector a participar y acudir a recibir atención y orientación para fortalecer la actividad ganadera en la demarcación.