Preparan queja en derechos humanos

Buscando que se garantice el respeto a sus derechos fundamentales, militantes del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), preparan queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), para evitar ser acosados e intimidados por servidores públicos durante sus recorridos domiciliarios que realizan.

El coordinador Distrital 02 del partido, Misael Ricardo Martínez Escalona, informó que varios casos de este tipo de han presentado en municipio de San Juan del Río y Ezequiel Montes, en este último por parte del Oficial Mayor, situación que será externada ante la autoridad de derechos humanos para evitar la vulnerabilidad de las morenistas intimidades durante el desarrollo de sus actividades de promoción política.

Local Reclama Morena por hostigamiento policial

En el caso del municipio sanjuanense, afirmó que se presentó un segundo caso en las inmediaciones del mercado Reforma, lugar hasta el cual acudieron presuntos inspectores, dado que no se acreditaron, para pedir a las militantes evitar difundir la ideología política de su partido, por ello, afirmó que también se prepara una queja.

“En el caso de aquí de San Juan del Río se acercaron supuestos inspectores y nos dicen que no podemos estar en esos espacios que son públicos, principalmente, si no lo estuviéramos haciendo si no fueran públicos, expresando nuestra ideología política, entonces esos han sido los ataques que no podemos estar en espacios públicos, lo que se me hace una falta a nuestra libertad de expresión”.

Por eso, afirmó que se solicitará el apoyo de la instancia correspondiente, con la finalidad de evitar más casos de este tipo, ya que lo único que se busca por parte de la militancia es promover la ideología partidista a fin de ganar más simpatizantes.

“Son visitas domiciliarias que estamos haciendo, el tema aquí principal es que en algunos casos con algunas compañeras, que sobre todo, eso es lo que nos preocupa que han sido abordadas e intimidades por algunos supuestos funcionarios del municipio tanto de San Juan del Río como del municipio de Ezequiel Montes, en el caso de este municipio por el Oficial Mayor Manuel Vega, quien increpó a una de nuestras compañeras pidiéndole de manera grosera que se retirara e insultándola, aquí (San Juan del Río), presentamos tres casos, en Rancho Banthí y aquí en el centro en el mercado Reforma”.

Finalmente agregó que para evitar más casos de este tipo, se acudirá ante la autoridad correspondiente, dado que los brigadistas de Morena seguirán realizando su labor, por lo que para prevenir más casos de intimidación y amedrentamiento.