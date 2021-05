Presa La Llave permanece sin gota de agua

A pesar de las lluvias que se han presentado de manera reciente en el municipio de San Juan del Río, algunas de ellas de gran intensidad, la presa de la comunidad de La Llave se mantiene vacía, lo cual preocupa a los habitantes de la zona, informó la delegada Eduviges Bernal Castillo.

Específico que la falta del vital líquido es un problema principalmente para los agricultores, quienes utilizaban dicho recurso para realizar sus riegos y con ello tener producciones óptimas, no obstante, la falta de agua que se tiene actualmente, pone en alerta a este sector productivo.

Local Baja afluencia de en presas y bordos

Aunado a ello, refirió que los productores de ganado también han manifestado preocupación debido a que la sequía los obliga a utilizar agua de consumo humano, extraída de los pozos de la zona, lo que implica mayores costos, pero sobre todo, una sobre explotación de los mantos acuíferos.

Ante la presente falta de agua, ciudadanos mantienen el proyecto de desazolve con el objetivo de garantizar que en el momento que se comience a acumular el agua, se pueda tener mayor capacidad de captación, para así tener el recurso suficiente para el futuro y aseguró que de no hacerlo, se estaría condenado a este vaso captador de agua a desaparecer gradualmente.

Local Necesario limpiar presa de La Llave

Por último, señaló que su embalse está ligado a la presa de La Estancia, por lo que en tanto está última no llegue a su máxima capacidad, no se derivará agua a La Llave, por lo que podrían quedarse sin agua y con ello no podrán enfrentar las necesidades del campo.