Presentarán iniciativa de ley para acelerar trabajo en Congreso del estado

En próximas semanas será presentada una iniciativa de reforma a la Ley orgánica del Poder Legislativo con el objetivo de establecer tiempos para acelerar el ritmo de trabajo en el Congreso del estado, adelantó Paul Ospital Carrera, diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El legislador coincidió con el diputado de Morena, Christian Orihuela, en qué hay iniciativas que no han sido ni siquiera turnadas a las comisiones; sin embargo, afirmó que, más que con dolo o mala fe, tiene que ver con que se tiene un ritmo lento de trabajo.

“Más que con dolo o mala fe, que no avancen, se llevan las cosas muy despacio, hace un par de días se publicó una nota de qué hay cuatro comisiones ordinarias que ni siquiera se han instalado, es decir, llevamos desde finales de septiembre en el cargo y hay diputadas y diputados que ni siquiera son capaces de instalar su comisión y empezar a trabajar”, dijo.

Añadió que la iniciativa se ha dialogo con diputados de otros bancadas legislativas, quienes coinciden en que es necesario reformar la ley para dejar claro los tiempos que deben transcurrir entre su turno a comisiones y posterior discusión.

“Hay un ritmo bastante lento y estamos analizando, junto con otros diputados de otras bancadas, presentar algunas iniciativas que hablen de los tiempos que debe de haber en el parlamento, porque si no se pueden tardar un año, seis meses, y nunca sesionar, y no discutir los temas. Una cosas es no aprobarlas por no estar de acuerdo y otra dejarlas morir en el olvido”, enfatizó.