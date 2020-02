Presidente municipal de Amealco no sabe sobre visita de AMLO

El alcalde de Amealco de Bonfil, Rosendo Anaya Aguilar desconoció los detalles sobre la visita del presidente, Andrés Manuel López Obrador a su municipio, pues solo se ha informado a través de redes sociales.

Me he enterado por redes sociales y de manera indirecta, hasta este momento aún no se nos ha requerido, no sabemos si en los próximos días se nos haga llegar alguna invitación de manera formal oficial

Dijo que aprovecharán esta visita del mandatario para externar la problemática que vive la población en los municipios indígenas, donde no han llegado los beneficios de los programas sociales que ha anunciado en diversas ocasiones.

Local AMLO estará en Amealco el sábado

“Seguramente será la aplicación de recursos en diferentes proyectos y obras en materia de infraestructura que siempre será un tema que obviamente necesario, yo creo que será una gran oportunidad para que en caso que vaya el Presidente que pueda concientizarse que la política económica que ha llevado a lo largo de un año y dos meses no es la correcta”.

Anaya Aguilar criticó que solo se fomenten políticas clientelares, las cuales solo entregan recursos económicos pero falta programas que echen a andar estos financiamientos para generar verdaderas fuentes de empleo.

“Al final de cuentas a las familias no beneficia a quienes más lo necesitan y que no únicamente un pueblo puede subsistir con programas sociales, sino que también se requieren proyectos productivos, proyectos económicos, pero también por otro lado proyectos en materia de infraestructura que obviamente es algo que se requiere mucho para las diferentes comunidades indígenas”, finalizó.