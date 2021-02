Préstamo de concentradores de oxígeno podría se definido por el Hospital General

Como parte de las acciones para apoyar a las personas afectadas por el Covid-19, el presidente Municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, anunció que ya existe una propuesta clara respecto de las reglas de operación para prestar los cerca de 100 concentradores de oxígeno que fueron adquiridos por cerca de tres millones de pesos, mismas que se definirán en una Sesión extraordinaria de Cabildo a celebrarse esta semana.

Adelantó que dentro de las consideraciones, está el que sea la propia Secretaría de Salud, por medio del Hospital General de San Juan del Río, la instancia que defina a quién se le prestan estos equipos, mismos que serán entregados por Protección Civil mediante un oficio emitido por dichas instancias.

Local Cuenta municipio con 100 concentradores de oxígeno para sanjuanenses

Reiteró que este proyecto, al estar avalado por la Secretaría de Salud, permite que ellos sean una opción adecuada para definir a qué personas se les prestan estos equipos, garantizando con ello que nadie en el municipio incida respecto de la forma en la que estas personas recibirán el apoyo.

“Son 100 concentradores, hablamos con el Consejo de Socios de Infra porque no hay equipos de estos; se expuso que existe un problema grave con la reventa, lo cual pone en riesgo la economía de las personas, así logramos la compra de estos aparatos que son de grado médico, con un costo unitario cercano al 29 mil pesos cada uno” señaló.

Cabe resaltar que el Edil pidió tener cuidado con la reventa y la renta de aparatos que actualmente se observan en el mercado, ya que no todos son efectivos al no tener un grado médico, o aptos para el consumo humano, pidió tener cuidado para no poner en riesgo a los pacientes, ya que se ha visto un grave conflicto en este tenor, donde personas vivales juegan con la salud y desesperación de las familias.