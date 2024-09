Prevalece el saqueo y venta de biznagas

En el municipio de San Juan del Río el saqueo y la venta ilegal de biznagas prevalece a pesar de que es considerado como un delito federal que se castiga con uno a nueve años de prisión y por el equivalente de 300 a 3 mil días de multa.

A decir de la presidenta de Causa Ambiental A.C., Alma Candelas Pérez, estas sanciones son emitidas por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sin embargo, al exterior de los mercados municipales se sigue presentando este tipo de delitos ambientales, por lo que consideró que es necesario que haya más acciones al respecto para evitar el tráfico y venta de estas plantas.

Dijo que no solo se extraen de los bosques o zonas cerriles del municipio sanjuanense este tipo de plantas, sino también el heno, el musgo y la tierra para plantas, situación por la cual se ven afectados dichos espacios naturales, ya que se erosionan y se quedan sin poder retener agua.

“Todas esas plantas, lo que son las biznagas, el musgo, el heno son especies protegidas, por ejemplo, el heno y el musgo no es porque estén en peligro de extinción, pero simplemente van y deterioran los bosques al momento de extraerlos, esa especie de plantas están ahí para proteger el suelo, entonces al momento de extraer toda esa planta lo que se está haciendo es degradas el suelo del bosque por eso los bosques están cada vez más erosionados y no retienen el agua”.

Exhortó a quienes ven un modo de ingresos económicos mediante la extracción y venta de dichas especies protegidas a evitar traficar con ello, por el daño que se causa de manera ambiental, pues si bien, dijo que se aparenta no generarse ningún tipo de daño, afirmó que es todo lo contrario.

“Se les exhorta a que no extraigan plantas, que están protegidas por la NOM-059, por ejemplo, las famosas biznagas de los chilitos que antes ibas caminando y te encontrábamos los chilitos, ya no hay por el saqueo de las biznagas, las venden, yo las he llegado a ver en los mercados y tianguis, entonces si es grave lo que se hace”, concluyó.