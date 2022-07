Prevalece inseguridad en Nuevo Espíritu Santo

La inseguridad en el Nuevo Espíritu Santo prevalece. Uno de los principales factores para que esta problemática se mantenga es que en la Fiscalía General del Estado (FGE) no se castiga de manera contundente y dejan libres a los responsables de los delitos que se comenten en la comunidad, apuntó la subdelegada municipal, Ofelia Miranda Aguilar.

Indicó que a pesar de que varias personas han presentado pruebas para sustentar las denuncias correspondientes, los responsables son liberados de manera inmediata por la autoridad competente, que argumenta que los delitos que cometieron no son graves.

“El problema es que llegando a fiscalía no tienen un castigo ejemplar. Se han hecho las denuncias, con pruebas, con videos y no proceden los casos. No proceden que porque no es un delito como para tenerlos encerrados. Lo que dicen es que paguen el daño a la persona a la que dañaron y una multa que se les cobra y los dejan fuera”, comentó.

Local Crecen robos en el centro de la ciudad

Refirió que poco sirve que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) detengan a los responsables y los lleven hasta la instancia correspondiente, pues una vez ante ella, se ven favorecidos por la “puerta giratoria” que prevalece en el sistema de justicia, lo cual genera impunidad y la oportunidad de que estas personas continúen delinquiendo.

“Las autoridades de seguridad pública se llevan a las personas, pero a los dos, tres días ya andan libres otra vez y cruzan aquí delante de uno hasta burlándose”, subrayó.

Miranda Aguilar, catalogó a su comunidad como una “zona roja en robos", pues los casos que más se presentan a en la localidad son hurtos casa-habitación, de vehículos, así como asaltos a transeúntes, quienes son amenazados con armas blancas por los delincuentes.

Local Primaria de El Organal fue robada el viernes

Añadió que en promedio se registran ocho incidencias delictivas al mes en el Nuevo Espíritu Santo, las cuales son cometidas por personas oriundas de la comunidad, así como por gente que llega a vivir a la misma.

Finalmente, aunque reconoció el apoyo de la SSPM con los diversos recorridos de vigilancia que lleva a cabo por las calles de la comunidad, reiteró que uno de los problemas centrales es la impunidad en estos casos, la cual favorece a los delincuentes y contribuye a que el entorno de inseguridad permanezca.