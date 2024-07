Prevalece trámite para lograr plantel CBTA en Cazadero

Con la finalidad de generar un esquema alternativo para los jóvenes de la comunidad de Cazadero y que se sigan preparando, persisten las gestiones para la edificación de un terreno propio para el Centro de Educación Tecnologica Agropecuaria y Forestal (CBTA), informó, Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río.

Y es que el pasado martes sostuvo una gira de trabajo con el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González por esta localidad, en donde se comprometió a avanzar en este tema, a pesar de las complicaciones y dar certeza de una nueva escuela.

Mencionó que, es importante que se puedan tomar las acciones correspondientes sobre todo ante las dependencias federales para el deslinde del predio donde se pretende edificar, y dar parte con los ejidatarios para que otorguen el permiso correspondiente y que los jóvenes tengan otro lugar para estudiar.

"Hoy, no tienen instalaciones y que , bueno este trámite es lento, y depende de que un ejidatario y otros trámites para que pase al Registro Agrario Nacional hasta que nos den el título de propiedad, ese trámite no te podría decir cuándo va a estar porque no depende de nosotros, sino del RAN".

El alcalde comentó que, este tipo de papeleo se genera en la Ciudad de México, en donde, llegan los diferentes expedientes de todo el país, y que, es por ello que surgen los retrasos para poner en marcha el proyecto y que tengan un lugar ideal los jóvenes para continuar con sus estudios.

Agregó que, de parte de su gobierno estarán acercándose a las oficinas del RAN, y de este modo ver si hay posibilidad de agilizar los trámites correspondientes, pero también considero que es necesario que se puedan hacer modificaciones a la ley, de tal modo que se le den más atributos a las instancias estatales.

"Ojalá que se hicieran modificaciones a la ley, y que se dieron facultades para definir esto a través de la delegación estatal, yo creo que sería lo mejor que cada estado, pudiera definir el trámite que se debe hacer para no tornarlo a las oficinas centrales".