Prevalecen los actos de discriminación 

El municipio de San Juan del Río participó conjuntamente con todo el estado en la Encuesta Nacional para Prevenir la Discriminación (Enadis), 2022, y una de cada cinco personas, declaró haber sido discriminada en el último año.

Lo anterior o dio a conocer el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), a través de un comunicado, en el cual estableció que dicha encuesta, que esta vez midió seis nuevos motivos de discriminación (etnicidad, tener alguna discapacidad o enfermedad, opiniones políticas, estado civil o situación de pareja o familiar), mismos que a pesar de los avances legislativos, dijo que persisten desafíos en el combate a la discriminación.

“La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) ha generado la política pública que fortalece el respeto al derecho a la igualdad y no discriminación de las personas en México, esta ley dio origen a la creación del Conapred, organismo rector de la política antidiscriminatoria del país, un problema social que está vigente”.

La dependencia informó que la LFPED ha impactado de manera positiva en la vida de las personas que han sido discriminadas, algunos ejemplos de ellos, son la emisión de resoluciones por disposición que atendieron, entre otros temas, necesidades médicas de personas con enfermedades de tipo lisosomal, donde las autoridades de salud realizaron cambios normativos y financieros para garantizar la atención de las y los pacientes.

“Este consejo se ha pronunciado para la ejecución de mejoras en las condiciones laborales de ese grupo poblacional, la publicación de una resolución para la atención de niñas y niños tzeltales y de otros pueblos, y comunidades indígenas del país por la desigualdad y condiciones de desventaja que se vivían en el sistema educativo y que, en cumplimiento, las autoridades federales realizaron acciones estructurales para la adecuación de pruebas, programas educativos y normativas acordes”.

Se informó que se ha impulsado la generación de condiciones que permitan, entre otros, el ejercicio de los derechos políticos de las personas con discapacidad, donde la autoridad electoral generó, luego de la intervención de este consejo, acciones que dijo, sirven para garantizar la accesibilidad a las casillas electorales, así como la elaboración de plantillas en braille para asegurar su participación en los comicios.

Se dijo que a dos décadas de la publicación de la LFPED, el Conapred reitera su compromiso de seguir trabajando en favor de la igualdad y no discriminación de todas las personas que, por diversas razones, han sido históricamente discriminadas y así no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera.