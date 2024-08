Prevalecen paradas en mal estado en San Juan del Río

Usuarios del servicio de transporte público en el municipio de San Juan del Río, dieron a conocer su molestia en cuanto a las condiciones en las que prevalecen algunas paradas de camiones, especialmente en la zona centro como en boulevard Miguel Hidalgo.

Al hacer un recorrido, EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO pudo dar cuenta de por lo menos dos lugares como estos en los que la lámina que recubre a la infraestructura ya presenta oxidación, falta de pintura, nulidad en bancas y en general vandalismo que se ha propagado.

El señor Leopoldo Martínez Trejo, es un derechohabiente del centro de salud que se encuentra en este lugar y mencionó que, el espacio que hay para esperar el camión hacia la central de autobuses es inservible, ya que no cuenta con una banca y prevalece un olor a orina y hay defecaciones, factor que aseguró podría ser un foco de infección.

"Tengo 74 años, vengo a revisión por lo menos cada 15 días y no hay un lugar para esperar el camión de hecho muchas veces ni siquiera quieren ver a este lugar como una parada. Necesitan una manita de gato para quienes como yo que ya estamos grandes la podamos utilizar”.

Afirmó que continuamente usa el transporte público para la movilidad hacia la zona Oriente y Centro de la ciudad, y que otro de los puntos en donde ha detectado este tipo de situaciones es en Avenida Universidad, al afirmar que, casi por el entronque con Paseo Central, hay una parada que recientemente se había rehabilitado, pero que ahora está en pésimas condiciones.

"Ahí cerca de donde era Grupo Intra, la banca está totalmente inclinada, ya no sirve, los usuarios somos desobligados porque me incluyo, pero a nadie le importan estas paradas, hay muchos adultos mayores como yo que necesitamos sentarnos y no hay manera".

Finalmente sostuvo que, haya algunos puntos que les urge ser atendidos, y que por lo tanto espera que las autoridades puedan resolver esta problemática para los usuarios.