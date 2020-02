Prevén aumento en venta de pollo por Cuaresma

A partir de esta semana se prevé un incremento la venta del pollo en San Juan del Río con motivo del inicio de cuaresma, por lo que se espera alcanzar un aumento del 35 por ciento de ventas, indicó el presidente de la Unión de Tablajeros, Tocineros, Introductores y Similares (UTTIS), Alejandro de la Vega Chávez.

Refirió que durante esta temporada el repunte de ventas se genera por el alto consumo de carne de pollo, por lo que el costo podría incrementar hasta en un 25 por ciento a partir de los próximos días, considerando que el kilogramo de pechuga actualmente oscila en 60 pesos.

“Generalmente la ama de casa utiliza el pollo como principal producto alimenticio durante la cuaresma, el kilogramo de pechuga de pollo oscila entre los 60 pesos, pero también la misma situación actual impide hacer un gasto dos o tres veces a la semana, en esta temporada se incrementa un 35 por ciento la venta y el costo no aumentará mucho porque no hay ventas y lo que no se quiere es perder clientes”.

El dirigente mencionó que lo que para el sector tablajero representa pérdidas en la época de cuaresma para otro, como es el caso de los establecimientos con venta de pollo, es un periodo en el cual se registra un repunte en las ventas y permite que puedan tener un mejor ingreso económico.

Recordó que esta semana inicia el periodo cuaresmal, por tal motivo los negocios con venta de pollo se encuentra listos para las ventas de temporada.