Prevén construcción de nueva aula en la primaria “Rafael Zamorano”

El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, Fernando González Salinas, dio a conocer que se tiene proyectado la construcción de un aula al interior de la escuela primaria “Rafael Zamorano”, ubicada en el municipio de Tequisquiapan, tras los hundimientos registrados en esta institución.

Al respecto, aseguró que se mantienen en curso los estudios geológicos en el plantel con el fin de obtener un diagnóstico preciso y partir de ahí, proponer la serie de acciones que al respecto se realizarán en la escuela para beneficio de los estudiantes.

Señaló que en cuando la Secretaría fue notificada de los hundimientos, de manera coordinada con la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), comenzó con la implementación de estudios para determinar qué acciones se realizarán al respecto, uno de ellos, la edificación de un aula, entre otros más, que aseguró serán dados a conocer posteriormente a la conclusión del análisis.

“Ahí lo que estamos haciendo es de que se va a hacer un trabajo mucho más amplio porque tenemos que construir adicional el aula, precisamente el resultado de estos estudios que estamos haciendo es lo que nos van a decir, pero previsiblemente vamos a construir el aula por separado para que pudiéramos tener una certeza de que no hay ningún problema”.

El funcionario comentó que el objetivo es fortalecer la infraestructura de esta institución educativa del Pueblo Mágico, con la finalidad de evitar riesgos entre la población estudiantil así como docentes y padres de familia, por ello, en cuanto se tenga el estudio completo de se terminará que más obra se realizará en el lugar.

“El problema no es que haya socavones porque el asunto es que tenemos que garantizar que la cimentación esté correcta, si está correcta la cimentación, evidentemente aunque no sea un buen terreno y esté correctamente bien la cimentación, no vamos a tener ningún problema”.