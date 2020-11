Prevén incremento al precio del kilo de tortilla

El presidente de Maiceros de San Juan del Río A.C., Felipe Ruiz Ramírez, no descartó la posibilidad de que el kilogramo de tortillas registre un aumento en su costo el próximo año tras el encarecimiento de maíz a causa de los diferentes fenómenos meteorológicos.

Ejemplificó que en San Juan del Río el encarecimiento de este grano se tendrá en su esplendor, por ello a nivel regional y nacional será lo mismo, generando con ello un incremento en el costo del producto de primera necesidad durante el primer bimestre del 2021.

Local Amenaza plaga cultivos de maíz

Actualmente el costo oscila entre los 16 y 16.50 pesos, mismo que podría aumentar un peso más, tomando en cuenta que además del encarecimiento del grano, los demás insumos para su elaboración podrán incrementar.

“No tenemos cosecha de este grano, San Juan que era uno de los municipios en donde se daba, no hay nada, donde quiera no hubo, iba bien, pero llego la sequia y ya no se hizo la cosecha, llego la helada y nos dio el tiro de gracia y no solo es aquí es en todos lados”.

El dirigente maicero mencionó que en el municipio sanjuanense las condiciones de la agricultura cada vez son peores, por lo que no descartó en algún momento la generación de la reconversión en este sector, derivado de la falta de apoyos, así como fenómenos meteorológicos, factores relevantes para la improductividad del campo.