Prevén mayor consumo de marihuana

El comisionado del Centro Estatal Contra las Adicciones (CECA), Guillermo Tamborrel Suárez advirtió que se avecina un incremento no solo en el consumo de la marihuana sino en el número de consumidores, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) autorizará este lunes, la expedición generalizada de permisos individuales para el consumo recreativo de cannabis ante el fracaso del Congreso para aprobar una ley que regule esta materia.

En videoconferencia, el funcionario estimó que en cuatro meses se verá reflejado el resultado de esta declaratoria general de inconstitucionalidad sobre la prohibición del uso lúdico y recreativo de la marihuana, con posibilidades de que la entidad queretana registre un mayor aumento del 2.8 por ciento donde actualmente se encuentra en el consumo de dicho enervante, porcentaje superior al de la media nacional, el cual es del 2.1 por ciento.

Local Se duplica consumo de drogas

“Esta medida nos parece entre terrible y muy mala, y esto obedece a lo siguiente, es un hecho que estás realizaciones aun y cuando sean parciales estás legalizaciones envían un mensaje a los jóvenes de que ya es legal, es importante tener presente, la marihuana como tal contiende dos elementos, uno es el CVD, este elemento si tiene cualidades medicinales, no es psicoactivo, por lo tanto no produce adicción, y el otro elemento es el THC, es un elemento que si es psicoactivo y si produce adicción y no se le tienen detectada mayores aportaciones a la salud de las personas”.

Por lo anterior, el comisionado afirmó que es necesario difundir mayor información al respecto entre los jóvenes, dada esta aprobación que podría generar confusión y por consecuencia aumento en el consumo de la marihuana así como de consumidores, toda vez que por tratarse de una droga con permiso personalizado, aseguró que se podría desvirtuar la información respecto del riego que produce a la salud.

Agregó que esta situación se torna más preocupante “porque el consumo de la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas, por cuestiones económicas después será más fácil recurrir a otras drogas, hay drogas sintéticas fabricadas por el ser humano más efectivas en su proceso de intoxicación y más dañinas, entonces esto es lo que conllevará”.