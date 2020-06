Previenen violencia contra mujeres

El Gobierno de San Juan del Río, a través del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) recomienda que las mujeres que sufren violencia tengan un plan de seguridad para evitar riesgos en ellas y en sus hijos, para lo cual deberán establecer redes de apoyo y algunas otras medidas.

Esto forma parte de la asesoría y cercanía que el IMM mantiene con las mujeres del municipio, esfuerzos coordinados con Gobierno del Estado de Querétaro y el Instituto Queretano de las Mujeres, estableciendo un protocolo de acompañamiento legal, psicológico y de protección hacia las mujeres.

Local Recomiendan red a víctimas de violencia

Esta guía recomienda que las personas que tienen este problema en el hogar, establezcan una red de apoyo, en el que deben estar incluidos familiares, amistades, vecinos e instituciones, quienes deberán conocer la situación de violencia que exista y de lo que es capaz el agresor.

Además de incluir palabras en clave como por ejemplo el decir ayuda, podría significar llama al 9-1-1; o un "tengo hambre", que podría significar ven a mi casa a auxiliarme; también se recomienda que entre la mamá y los hijos tengan un lenguaje de señas, siempre y cuando esto no los ponga en riesgo, porque es importante que los hijos sepan qué hacer en estas situaciones.

Asimismo, este plan de seguridad incluye alejarse de lugares peligrosos de la casa, como el caso de la cocina y el baño, donde puede haber cosas que puedan lastimar a las personas. En este sentido, se invita a estar preferentemente cerca de la puerta de salida o ventana donde se pueda escapar.

Otro tip es preparar una maleta no muy pesada no más de 6kg, que solo ellas sepan de su existencia, que contenga actas de nacimiento mamás e hijos, identificaciones oficiales, cartillas de salud, duplicado de llaves de la casa, un poco de dinero si se pudiera, tener un directorio telefónico escrito por si no tenemos el celular a la mano, medicamentos de mamá e hijos.