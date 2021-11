PRI afirma que será un respaldo para La Rueda

Abigail Arredondo Ramos presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) realizó una visita a la colonia La Rueda en donde recogió el sentir de habitantes que afirmaron que la reubicación de la colonia es una necesidad.

Arredondo Ramos después de escuchar las inquietudes de los vecinos mencionó que están en la mejor disposición de poder hacer equipo con los habitantes de esta localidad. “No va a ser fácil, pero sí hay mecanismos para poder gestionar sus preocupaciones, recuerden, el partido siempre se ha caracterizado por tener carácter social” aseveró.

En la charla Guadalupe Canseco vecina del lugar mencionó “mucho hemos perdido por completo nuestra vivienda, porque, aunque parece estar todo bien, esta es una zona de riesgo, por lo que pedimos una reubicación”

Armando Sánchez externó que esta inundación lo ha dejado con grandes deudas, al tener a su esposa enferma. “Es pura perdida para mí, lo que me dicen es que, pues sí, ya me fregué, yo compré aquí, escogí aquí. Pretendía vender la casa para solventar algunas deudas porque tengo a mi esposa muy enferma, estoy hasta el cuello en deudas, pero con esta inundación, prácticamente el cliente se me espantó. Me dieron cinco mil pesos en una tarjeta que no he podido cobrar, y la verdad, me da pena, hasta vergüenza ir acercarme a esas personas a verles sus caras, porque aparentan amabilidad y escuchar a uno y yo siento que se burlan de uno, sinceramente”.