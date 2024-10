PRI con más de 3 mil militantes

El número de personas afiliadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Juan del Río asciende a 3 mil 400. Dicha cifra representa un aumento de militantes en comparación con hace un par de años y se alcanzó gracias a las campañas de afiliación que hubo en el municipio, dio a conocer la presidenta del Comité Municipal del partido tricolor, Carmen del Rosario Nieto Chávez.

Refirió que del total de militantes, alrededor del 70 por ciento son personas que oscilan entre los 40 y 60 años de edad. Afirmó que esto se debe a que se trata de ciudadanos que creen y están convencidos en la forma de gobernar del PRI. En ese sentido, manifestó que el reto para dicho instituto político es captar a las juventudes, toda vez que se debe de hacer un trabajo de convencimiento para que se unan a las filas.

Aseguró que desde que asumió la dirigencia del PRI se inició con campaña intensiva de afiliación en las diversas comunidades y colonias de la demarcación, esto con el fin de robustecer el padrón de militantes, el cual se había disminuido luego de un ejercicio de depuración y actualización. Añadió que este número de afiliados se ha convertido en el voto duro priista dentro del municipio.

“Estamos muy contentos de que la gente se acercara, porque fue todo un trabajo esto de las campañas de afiliación. Depurar el número de afiliación es un costo político, pero es necesario, además de que la ley te lo pide actualmente. Al hacer todo este trabajo, tú como partido ya tienes la certeza de que las personas que están en la lista son priistas, realmente. Me siento contenta de que ahorita haya 3 mil 400, que es nuestra base, nuestro voto duro”, comentó.

Aseguró que la dirigencia local del PRI tiene un compromiso con esta militancia, agregando que trabajarán para estar cerca de ellos y apoyarlos en la medida que sea posible. Además, subrayó que esta estructura fue relevante en las elecciones de este 2024, pues gracias a ella algunos personajes lograron alcanzar algunas posiciones dentro del ayuntamiento de San Juan del Río y el Congreso Local.

“El compromiso es bien grande. Así fueran 10 personas, el compromiso sería el mismo. No es un voto, no es un número, nada más, son personas que le tienen la confianza al partido. Siguen con nosotros y nosotros con ellos, porque gracias a ellos algunas personas llegan a posiciones. Gracias a la militancia llegan los regidores, los diputados locales y federales. Entonces, no hay manera que uno no se sienta agradecido. Debemos de seguir atendiéndolos y el reto es llegar a todos”, dijo.