PRI escobedense alista rumbo electoral

La diputada local, Graciela Juárez Montes, afirmó que no tendría ningún inconveniente de que la actual dirigente de Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Pedro Escobedo, Natalia Paloma Silva Olvera, participará en las elecciones de 2024, toda vez que la presidenta del Comité Municipal del partido tricolor ha externado sus intenciones de contender por la alcaldía de este municipio.

Señaló que observa de manera positiva estas pretensiones, ya que consideró que todos los actores políticos tienen la legítima aspiración de llegar a un cargo público a través de la elección popular. Añadió que ella también tiene la intención de participar en el proceso electoral de 2024, aún no está definido si buscará la presidencia municipal o mantener la diputación local.

“Primero, yo creo que todos y todas, tenemos la legítima aspiración de aspirar a un cargo público. Es una muchacha joven, es presidenta del partido. Yo no tendría ningún inconveniente que ella participara. No tengo definido todavía si pudiera ser la presidencia municipal o pudiera ser alguna diputación, no se está definiendo todavía”, comentó.

En entrevista con EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO, la dirigente local del partido tricolor externó su interés de ser la persona que encabece la candidatura a la alcaldía de Pedro Escobedo. Aseguró que aún no se dan las fechas formales para los procesos internos del PRI, ella tiene la intención de levantar la mano y contender por la presidencia municipal.

Por su parte, la también presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, Juárez Montes, refirió que aunque no se han definido las candidaturas por las cuales podrían contender, se ha demostrado que los priistas pueden ponerse de acuerdo, de manera que esperarán la llegada de los tiempos electorales para establecer cada una de las posiciones.

“Al interior del partido hemos demostrado que nos podemos poner de acuerdo en determinado momento. Si le tocara a ella no tengo ningún inconveniente, si me tocara a mí no tengo tampoco ninguno. Pero, se me hace todavía una irresponsabilidad poder determinar en este momento qué es lo que quiero cuando tengo encima la responsabilidad de la Mesa Directiva”, declaró.

Agregó que la alianza entre el PRI, PAN y PRD es una posibilidad para las elecciones de 2024 en Pedro Escobedo. Sin embargo, añadió que esto todavía no está concretado, puntualizando que los priistas escobedenses están preparados para contener solos o bajo el sello del Frente Amplio Por México.