PRI tendrá que modernizarse: Nieto

Gustavo Nieto Chávez, militante de Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Juan del Río, dio a conocer que su partido está listo para competir en unas elecciones diferentes, donde todo sea virtual, pero que se sienta la cercanía con la gente, por lo que auguró el triunfo en el 2021.

Lo anterior, debido a que dijo que por las condiciones de pandemia por Covid-19, habrá esquemas que se deberán adaptar para evitar las grandes concentraciones de gente como tradicionalmente se hacía.

Reiteró que le gustaría salir a representar a su partido en una elección, por lo que adelantó que los perfiles que estarán en las boletas de las siguientes elecciones, serán personas comprometidas por el desarrollo del municipio, tomando en cuenta lo que se ha dejado de hacer.

Puntualizó que hay grandes áreas de oportunidad que se deben tomar en cuenta en un plan para detonar al municipio, como lo es la seguridad principalmente, la llegada de inversiones, procurar las salud y educación.

“Proponer lo que hasta el día de hoy no tenemos como lo es la seguridad, inversión, salud, etcétera. Puedo mencionar que el periodo que fui presidente se descubrieron 123 tomas clandestinas, no sé ahorita cuántas lleven. Me gustaría volver a representar a mi partido en una elección”.

El también ex alcalde de San Juan del Río, dijo que, la visita del presidente del comité nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, es un aliciente para la militancia sobre todo por los resultados que se tuvieron en el proceso electoral de Coahuila e Hidalgo, donde tricolor arrasó con el triunfo total en los municipios.