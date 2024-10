Priorizan diálogo con comercio ambulante

En el municipio de San Juan del Río se va a priorizar el diálogo para el tema del comercio ambulante, de tal manera que, con los líderes de las organizaciones, se siga teniendo un buen entendimiento, declaró Abel Espinoza Suárez, secretario de gobierno en esta ciudad.

Lo anterior, al cuestionarlo si se tenía pensado un desalojo de los primeros cuadros del Centro Histórico sanjuanense, tal y como se llevó a cabo el pasado fin de semana en la capital del Estado de Querétaro, donde fueron removidos decenas de comerciantes de diferentes productos, aunque la mayoría eran artesanos.

Local Comerciantes piden frenar informalidad en Amealco

En entrevista, el secretario de gobierno afirmó que, desde la pasada administración se ha tenido un buen entendimiento con los líderes que representan a las principales agrupaciones, para que se respete los horarios y los lugares asignados durante los fines de semana especialmente en el jardín Independencia y los de temporada en el jardín Fundadores.

"No estamos en esa etapa de retirar o no retirar a los comerciantes, estamos en un diálogo con los líderes de los comercios para cuidar los espacios. Ahorita por ejemplo están los de temporada que se colocan en el jardín Fundadores, ahí tenemos algunos espacios y nosotros no tenemos el problema como el que tener en la capital".

Existe entendimiento con las organizaciones. Foto: Cesar Ortiz / El Sol de San Juan del Río

El funcionario recalcó que, en San Juan del Río no se tiene la misma problemática que tiene la capital queretana, toda vez que, vecinos de diferentes locales hacían hincapié en que era necesaria su remoción para despejar las arterias y dejarlas transitables.

"Yo creo que vamos a seguir en esa ruta de mucho diálogo para que en medida de las posibilidades sigamos ofertando al peatón los espacios para que puedan moverse libremente sobre todo en el centro histórico que es donde más nos reclaman", dijo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente agregó que, también tienen sinergia con los vendedores de los mercados, quienes, de manera constante, abonan ideas para evitar a quienes sin permiso buscan vender durante los días de tianguis tanto de la zona centro, como del oriente de la ciudad.