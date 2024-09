Problemas psicoemocionales uno de los factores de deserción escolar

De acuerdo al coordinador de la Educación Media Superior y Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (Sedeq), Luis Fernando Pantoja Amaro, uno de los factores de deserción escolar que hay entre los jóvenes son los problemas psicoemocionales.

Planteó que de cada 10 estudiantes que inician su preparatoria, seis o siete concluyen con sus estudios del nivel educativo media superior, esto por distintos factores, por lo que, ante esta situación, afirmó que la autoridad educativa del estado se ha dedicado a crear e impulsar programas que permitan la permanencia de los estudiantes en sus estudios.

Local Deserción escolar es por mala economía

“Todo depende del sub sistema, hay subsistemas que por su característica puede presentar mayor o menor eficiencia terminal, entre más complejo sea, los tecnológicos en teoría presentan una mayor deserción, una menor eficiencia terminal, aunque no todos, el promedio de la eficiencia terminal en el estado ronda entre el 60 y 65 por ciento, el número culminado de público y privado es el 65 por ciento de eficiencia terminal, pero si lo vamos desagregando, hay subsistemas que son más altos que andan entre el 73 por ciento”.

El funcionario estatal afirmó que, en el caso de las escuelas públicas, se han implementado algunos programas de apoyo para que los jóvenes no dejen de estudiar, ya sea por economía, por rezago escolar, y por problemas psicoemocionales, toda vez que esta última causa ha sido identificada en dicho nivel educativo.

“El abandono es multifactorial, uno puede creer que los maestros son muy exigentes, que el alumno no tiene dinero, no siempre, hay programas de apoyo en donde el joven está recibiendo todo, las becas universales que estableció el gobierno federal, aparentemente deberían de haber impulsado la permanencia, pero ya vimos que en cierto caso sirvió, pero la mayoría de esos casos no fue tan efectiva como hubiéramos cedido”.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por lo anterior, agregó que los distintos subsistemas educativos trabajan en programas que impidan el abandono escolar de los estudiantes, para ello cuentan con programas de seguimiento y ayuda, ésta en el área que se identifique, de tal manera que el mayor número de jóvenes terminen sus estudios.