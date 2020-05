Productores claman apoyo al campo

Productores del campo pertenecientes a la zona indígena de Amealco de Bonfil, dieron a conocer que están pasando por una grave situación, ya que por segundo año se ha agudizado la sequía específicamente en las hectáreas de siembra de la comunidad de San Ildefonso Tultepec.

Gabriel Fernando Mejía, es uno de los productores de esta zona, quien platicó que tradicionalmente sembraba 10 hectáreas de maíz, pero ahora no tiene dinero para hacerlo en las mismas dimensiones, por lo que esta temporada solo sembró tres, pero como no ha llovido, no ha visto ningún crecimiento en sus milpas.

“Así como estoy yo, está la mayoría de los barrios casi nadie tiene para regar eso es muy caro, tenemos una sequía muy fuerte en el campo, el año pasado tampoco llovió y ahorita quienes empezamos a sembrar en marzo no hemos visto nada de crecimiento para el maíz”.

Argumentó que esta situación los afecta en dos ejes, en primera porque no tendrán producto para comercializar, y en segunda porque hay maíz que usan para consumo propio como base de su alimentación.

El productor puntualizó que, en los 14 barrios de la comunidad, hay un promedio de 600 productores que se encuentran en las mismas condiciones y a la espera de que se generen programas para rescate del campo.