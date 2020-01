Productores crearon nuevo tono de rosa

Productores de rosas de la comunidad de El Organal integraron una nueva tonalidad más a la gama de colores que producen y comercializan, por lo que se espera una aceptación entre los comerciantes y distribuidores de estos tallos en la localidad, informó el representante legal de la Unión de Productores de Rosas El Organal S.P.R de R.L., Jesús Cruz Anaya.

Refirió que se trata de una rosa anaranjada de nombre “Rockstar”, misma que en los últimos meses comenzó a producirse en esta localidad y con la finalidad de ofrecer una tonalidad más a la población, por lo que aunque es bajo el número de tallos producidos, se espera mejorar la cantidad de producción.

Local Aplican agricultura sustentable en rosas

Aseguró que este tipo de variedades provienen del Estado de México en donde existe una gran cantidad de tonos, sin embargo, aseguró que por tratarse colores deliberados y sin patente, solo se pueden ofrecer en el mercado comercial de la región, ya que para exportar el producto se requiere de patentes registradas entre los floricultores, aspecto en el cual se encuentran trabajando.

“Hay algunas variedades nuevas, pero realmente aquí lo importante es que nosotros vamos o no la traen del Estado de México, pero aquí lo importante es que tengamos la patente porque si quisiéramos empezar a colocar las rosas en otros lugares, pues no somos dueños de la patente, tenemos una rosa deliberada que ya las grandes empresas desechan y nosotros las producimos, no nos cuesta mucho como las de patente pero la idea es ir en esa sincronía, tener esas patentes”.

Local Baja producción de rosas en El Organal

El productor aseguró que las rosas que se producen en esta localidad son de gran calidad y se espera que haya cada vez más variedades de tonalidades las que se puedan ofrecer, con el fin de mejorar la comercialización de este producto el cual ha ido ganando terreno en el mercado comercial.