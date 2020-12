Productores de jícama afectados por nula venta

El presidente de la Unión de organizaciones del Campo del Estado de Querétaro (Unoceq), Francisco Javier Perrusquia Nieves dio a conocer que la venta de producción de jícama se desplomo en los últimos meses afectando con ello a los productores de la fruta, quienes han optado por dejar la producción en las hectáreas que fueron sembradas para evitar más perdidas.

Refirió que entre San Juan del Río y Pedro Escobedo se programaron y sembraron 20 hectáreas de jícama para la venta de temporada, sin embargo, por la pandemia Covid-19, no se concretó dado la cancelación de eventos de Día de Muertos, fechas en las que dicho producto mantiene importante demanda.

Ante ello, los productores decidieron dejar la fruta producida en las hectáreas y conforme se vayan comercializando cosechar, con la intención de evitar pérdidas económicas debido a la falta de ventas, por lo que se espera que antes de que termine el 2020 se pueda colocar entre el mercado comercial.

“Este año se sembraron 20 hectáreas de jícama en la región, pero como no es un producto básico y no hubo fiestas de Todos Santos, no se han vendido, están en la parcela, no ha habido nada bueno para los productores de esta fruta, ojala se pueda aun vender porque si no serían perdidas”.

Finalmente precisó que por cada hectárea se este producto, regularmente se obtienen aproximadamente 70 toneladas de fruta, por lo que en caso de no comercializarse una importante pérdida económica para los productores será.