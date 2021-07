Productores lecheros piden precio justo 

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), Alejandro Ugalde Tinoco, dio a conocer que integrantes del sector lechero de la entidad, se encuentran en crisis debido al incremento que se ha registrado en los insumos para ello y por el bajo costo que la industria paga por el litro del lácteo a los productores, colocando el producto a un precio elevado al consumidor final.

Expresó que las secuelas de la pandemia Covid-19 han impactado a este sector, provocando que sean quienes soporten la carga de los incrementos que hay en los insumos para producir la leche, sin embargo, al haber concluido el primer semestre del 2021, se identificó que varios productores de leche se encuentran en crisis económica por la situación.

Actualmente los productores de leche reciben un costo de ocho pesos por litro o poco menos, y el precio del producto en anaquel oscila entre los 21 y 24 pesos, razón por la cual afirmó que se solicitará a las autoridades el incremento del costo por litro del producto de la canasta básica para los productores.

“La leche al día de hoy se paga en ocho o menos de ocho pesos, y nosotros que consumimos el producto en cualquier tienda no lo llegan a dar entre 21 y 24 pesos, donde esta esa brecha, porque no hacen las misma políticas que se utilizan en los países primermundistas que a como se está vendiendo en anaquel, el 50 por ciento es para el productor, esto cambiaria, o mejor los consumidores que somos nosotros, no nos vean mermados en los costos, porque no bajan, si les está pagando a ocho pesos a los productos, entonces porque no baja el costo al consumidor”.

Producir un litro de leche actualmente cuesta ocho pesos o más, sin embargo, la labor que realizan los productores pecuarios no es reconocida por la industrial situación que aseguró ha dejado en crisis económica a varios productores ante el bajo precio en que se les paga su producto.