Productores pecuarios piden certificados

El presidente de la Unión de Tablajeros, Tocineros, Introductores y Similares (UTTIS), San Juan del Río, Alejandro de la Vega Chávez pidió a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), renovar y actualizar el padrón de Proveedor Confiable en el municipio para evitar el uso de sustancias prohibidas en la alimentación del ganado bovino.

Esta por concluir el primer trimestre del 2022 y aseguró que no se cuenta con respuesta alguna por parte de la dependencia federal para renovar y actualizar el padrón del Proveedor Confiable, aspecto que permite tener un mayor control en la producción de los productos cárnicos, toda vez que desde su alimentación y hasta su sacrificio se identifican las buenas prácticas.

No precisó el número de certificados de Proveedor Confiable que por el momento se signa utilizando, aunque de manea caduca, ya que, desde hace varios años, afirmó que la dependencia federal no se ha dado a la tarea de renovar y actualizar el padrón de productores pecuarios confiables.

“Por parte de Sader no ha habido ninguna noticia de que vaya a ver alguna disposición con el certificado de Proveedor Confiable, no hay renovación ni fecha para renovarlo, seria bueno que Sader en ese caso tomará cartas en el asunto y ver que procede, son alrededor de cinco años que esto se ha quedado sin moverse, muchos de los productores que llegaron a estar registrados ya no están, sería bueno actualizar ese inventario”.

Añadió que por parte de los productores pecuarios de San Juan del Río se realizan labores de vigilancia y revisión durante los procesos de sacrificio de cabezas de ganado en el rastro municipal, a fin de evitar la detección de animales alimentados son sustancias prohibidas, sin embargo, aseguró que es necesario el documento de la Sader, ya que, con ello, se garantiza un mayor control.