Profeco vigila venta de útiles

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en Querétaro, Juan Rodríguez Valle, dio a conocer que esta institución se mantiene en continua vigilancia de la comercialización de los útiles escolares por la cercanía del inicio del próximo periodo escolar 2021-2022, a fin de que los padres de familia no sean víctimas de abusos comerciales.

Apuntó que con anticipación esta dependencia federal llevo a cabo de manera aleatoria y en diversos puntos de venta de los útiles escolares, una revisión de los precios de los más comercializados por la actividad académica, a fin de integrar una base de datos en la Profeco y evitar durante el regreso a clases, abusos por posibles precios elevados.

Local

“Nosotros ya hicimos nuestro operativo de regreso a clases en que consistió en verificar que los precios de los útiles escolares estén en un precio promedio y que no hayan sufrido un incremento no considerado o fuera de los parámetros que tenemos registrados en la Profeco, hay precios promedios, tenemos muestra de los más comercializados, nuestro operativo ya lo hicimos con la finalidad de conocer precios de los útiles y ya tenemos nuestra base de datos, sobre aviso no hay engaño”.

Llamó a los padres de familia, sobre todo, denunciar aquellos establecimientos o tiendas de autoservicio con ofertas o promociones engañosas, para ello, puso a disposición el número telefónico 5625 6700, a fin de evitar abusos comerciales durante el regreso a clases.

Finalmente, comentó que en los 18 municipios queretanos la Profeco se encuentra efectuando distintas acciones de vigilancia y supervisión a fin de evitar que los consumidores se vean afectados con motivo de los gastos por la reanudación de las clases escolares, independientemente de que puedan ser presenciales o virtuales.