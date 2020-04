Programan pocas hectáreas de siembra

En el ejido de Potrerillos se estima programar este año, la mitad del total de la superficie que se sembró en el 2019, con el fin de evitar pérdidas económicas entre los productores agrícolas, indicó el comisariado Ejidal, Felipe Ruiz Ramírez.

Refirió que el año pasado se programaron y sembraron 50 hectáreas de maíz de temporal, registrando pérdidas entre los productores a causa de las afectaciones provocadas por los fenómenos meteorológicos, motivo por el cual este año no se encuentran motivados para llevar a cabo cultivos en la misma dimensión.

Local Aumentó el precio del maíz

“Este año quieren mejor buscar apoyos y sembrar otro tipo de grano o producto, el maíz en Potrerillos no se dio, no hubo lluvias y solo fue la inversión, este año queremos mejor dedicarnos a otra siembra pero aquí viene lo bueno, pues a que, si no hay apoyos de nada y no podemos estar confiados en la lluvia”.

Aseguró que el desolador escenario que se presentó en el campo el año pasado a causa de la sequía provocó desinterés entre los productos agrícolas para continuar con la siembra este año, ya que además los vasos receptores de agua están vacíos y no se cuenta con vital líquido para la preparación de la tierra para el temporal.

Local Quieren tecnificar el campo, buscan sistema de riego

Finalmente, aseguró que en esta zona se cuenta con 30 hectáreas de riego, sin embargo, estas no se ven afectadas como ocurre con las de temporal, ya que cuentan con la garantía de tener agua en su programación, generando buenos resultados en el rendimiento.