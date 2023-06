Promoción de “corcholatas”, desventaja para partidos

La promoción indiscriminada que ha iniciado el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en favor de sus aspirantes a la candidatura de la Presidencia de la República es una acción pone en desventaja a los partidos de oposición de cara a las elecciones de 2024, afirmó la presidenta del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carmen del Rosario Nieto Chávez.

Recordó que el fin de semana pasado, simpatizantes de Morena iniciaron con acciones en el municipio de San Juan del Río para promocionar a Claudia Sheinbaum Pardo como una de las precandidatas a la Presidencia de la República en 2024. Dijo que si bien el proceso se hace bajo el argumento de que se dirige a militantes, la propaganda utilizada está a la exposición de toda la ciudadanía.

Local Arrancaron promoción de “corcholata”

“Ya se están moviendo y eso muestra una ventaja sobre los otros partidos que no debería de ser. No porque eres de un partido a nivel federal, quiere decir que tengas el beneficio de pronunciarte así sin esperar los tiempos como todos los demás y salir al mismo tiempo. Eso lo tendrán que revisar sin duda las autoridades electorales correspondientes”, comentó.

Refirió que en el municipio se ha observado que cada corriente morenista ha emprendido una campaña en favor del candidato de su simpatía, lo cual propiciará que distintas zonas de la demarcación se tapicen con la propaganda de varios personajes. Además, puntualizó que durante este proceso se invertirá una cantidad considerable de dinero, lo cual, afirmó, tampoco resulta equitativo.

Fue el fin de semana pasado cuando se dio a conocer que simpatizantes de Claudia Sheinbaum, recorrieron la zona oriente del municipio para pintar paredes y repartir volantes donde se reseñaba la trayectoria de la política mexicana. En fotografías publicadas en redes sociales se observaba la pinta de muros con la leyenda “En la encuesta #EsClaudia la respuesta” o bien la pega de calcomanías en automóviles con frases alusivas a la aspirante.

“Ahorita están haciendo una campaña abierta, cada quien, con su candidato, cada uno, son grupos muy marcados. Son como cuatro precandidatos y entonces cada uno va a pintar sus bardas y luego al rato que salga el candidato van a borrar todas esas bardas y pondrán otras con un solo nombre. No me parece que sea muy práctico. Además, es muchísimo dinero el que se invierte en esto, es por eso que no equitativo, no es justo todo el dinero que ellos puedan derrochar en sus precampañas, no es la misma posibilidad que tienen los demás partidos”, subrayó.