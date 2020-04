Promueve diputado ejercicio en casa

El diputado local, Roberto Cabrera Valencia, patrocina un programa para ofrecer actividad física dentro de casa, consiste en que instructores imparten clases de zumba y baile fitness a través de Facebook Live, lo que sirve para ejercitar a las familias durante la cuarentena y, de esta forma, fortalecer su sistema inmunológico.

“Participan dos de nuestros instructores consentidos en San Juan del Río, son Mane y Adriana, él me hizo la invitación, me platicó de su proyecto y nos sumamos (…) Es una alternativa saludable que pueden tener dentro de casa. He escuchado y se han hecho publicaciones relacionadas que al estar con actitud positiva es mucho mejor y que además el ejercicio sirve para fortalecer el sistema inmunológico, esto lo dicen expertos”.

Expresó que ha habido respuesta positiva de la población, que está pendiente de los horarios en que se llevan a cabo las trasmisiones en vivo de estas clases que han alcanzado hasta 150 seguidores.

“Me comentan que se han enlazado más de 100 personas por clase y que está aumentando, de tal manera que las últimas clases han tenido de 130 a 150 participantes, lo cual me parece extraordinario, por eso es que se están organizando para tener un calendario semanal”.