Promueven adopción de mascotas en San Juan del Río

Harumi Berenice Duarte Verde, representante de Ángeles con Voz, precisó que a consecuencia de la pandemia de Covid-19, esta asociación civil debió suspender el stand de adopción de mascotas que realizaba los últimos domingos de cada mes, sin embargo, destacó que esta labor continúa con el uso de Facebook.

“Este año se suspendió todo, teníamos el stand de adopciones, que era el último domingo de mes, pero ahorita, si están interesados en adoptar, se pueden acercar a la página de Facebook Ángeles con Voz SJR AC y enviar un mensaje”.

Local

Precisó que es constante que haya animales puestos en adopción, por lo que esta página ha sido de utilidad para exponer fotos de perros y gatos en esta situación, los propios ciudadanos sólo contactan con un mensaje y se inicia el proceso, aunque reconoció que no es fácil, ya que no hay cultura de la adopción.

“Aquí no tenemos la cultura de la adopción, muchas veces cuando la gente quiere adoptar, quieren un cachorrito, quieren que sea de raza y quieren todo el pedigrí, no se dan cuenta que los perros que abundan, que tenemos, todos son mestizos, realmente es my raro el perro que llega de raza”.

Precisó que en este 2020, la asociación rescató de la calle a cerca de 25 perros que se pusieron en adopción, por lo regular ciudadanos les hacen el llamado, pero debido a que Ángeles con Voz opera con recursos propios, en ocasiones no es posible acudir a todos estos llamados, por lo que se apoyan con Cuidado Animal.