Promueven música con códigos QR sobre las banquetas

Por las inmediaciones de la calle N. Alcántara en la zona centro del municipio de San Juan del Río, desde hace algunas semanas, aparecieron unas pintas en la banqueta en las que se hace referencia a una campaña de redes sociales para promover la música a través del grafiti, en las cuales basta con escanear los códigos para saber sobre este esquema.

Y es que los vecinos de esta arteria mencionaron que, esta es una campaña de la empresa Comex dedicada a las pinturas para decorar interiores y exteriores en las que con el emblema "dale color a tu vida", buscan promover la música de artistas reconocidos.

Local Problemática de grafitis en el Centro será atendida en 2023: Roberto Cabrera

Es así como en esta calle, las pintas que aparentemente se hicieron con alguna plantilla, tienen un código QR para escanear y abrir una lista de reproducción en la plataforma Spotify con una duración de poco más de 7 horas, e invitan a las personas a formar parte de su campaña.

“Los que vivimos por aquí no nos dimos cuenta cuando los pintaron, pero si, hemos visto que es de Comex, al final de cuentas es grafiti y eso daña la imagen del municipio, no sabemos si hay algún permiso para colocarlo, no están mal, pero de por si no se han podido retirar los grafitis de los muros, ahora agarrando la banqueta, a ver si no se siguen”.

De acuerdo con los vecinos tienen diferentes puntos de vista, toda vez que, por una parte consideran un buen aspecto el hecho de que se promueva la música, pero por otro, consideran que no es bueno empezar a pintar las banquetas porque la problemática del graffiti no se ha podido erradicar por esta zona.

Además, manifestaron que con este tipo de pintas, la gente que se ha dedicado a dañar los muros puede tomarlo como referencia para seguir haciendo acciones que alteren el orden en la zona.