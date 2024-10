Propone PAN quitar “extras” a diputados

El Partido Acción Nacional (PAN) propondrá la eliminación de beneficios extras para diputados, como seguros de gastos médicos y telefonía celular, incluyendo prerrogativas por más de 60 millones de pesos anuales, informó Guillermo Vega Guerrero, diputado coordinador del grupo parlamentario del blanquiazul.

Vega Guerrero señaló que la propuesta de iniciativa se presentará este lunes y contempla la eliminación de 200 mil pesos mensuales que recibe cada legislador, lo que implica una inversión de 5 millones de pesos mensuales sólo por concepto de prerrogativas.

“El día lunes de la próxima semana estaremos presentando una iniciativa tomándole la palabra a Morena para la desaparición de las prerrogativas del Congreso, de todo lo que tiene que ver con personal de trabajadores, y vamos a establecer que este presupuesto que se va a ahorrar con recursos de los diputados, que ya no se van a tener que erogar, se redistribuya en temas como son salud, educación, movilidad”, señaló.

Comentó que la iniciativa se firmará por todo el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), aunque se buscará el respaldo de los demás grupos parlamentarios para que sea una realidad.

“Vamos a firmarlo, Morena abrió ya ese cajón que había estado oculto por muchos años en la Legislatura, pero el PAN lo respalda, vamos juntos, yo voy a pedirles que ellos juntos acompañemos esta propuesta y estoy seguro que ese dinero podrá ser usado en otros rubros importantes, tiene que ver con celulares, prerrogativas, con personal de apoyo”, externó.

Al respecto, Andrea Tovar Saavedra, diputada local de Morena, mencionó que tendrán que analizar en qué consiste la iniciativa del PAN pues justificó que las prerrogativas son utilizadas para brindar apoyos a la ciudadanía y realizar trabajo legislativo, y puntualizó que si se trata de un revanchismo también se analizará la propuesta.

“Nosotros claro que hemos hablado de la austeridad, pero la austeridad hay que entenderla como lo excesivo, el lujo, eso es la austeridad. El tema de lo que se ocupa para trabajar, vamos a tener que analizar su iniciativa, cómo viene, en qué está fundamentada, porque yo ya fui diputada y las prerrogativas se utilizan para los trabajos de tu comisión, para dar apoyos, para hacer diferentes cosas”, explicó.

Sobre la integración de la Mesa Directiva, el diputado Guillermo Vega dijo que deben ser respetuosos de la decisión que tomó la mayoría, aunque señaló que se trata de una elección polarizada en la que un voto definió la propuesta ganadora. Apuntó que el resultado de integración de la mesa obligará a trabajar en unidad y consenso para poder avanzar.

Vega Guerrero aseveró que “se hizo todo lo que se tenía que hacer” para lograr el consenso, y aseguró que se propuso a Morena formar parte de su propuesta de Mesa Directiva, lo cual rechazó el diputado coordinador de Morena. Además, descartó que el PAN hubiera tenido intención de controlar el Poder Legislativo.

“No, nadie quería el control absoluto, nadie quería el control absoluto. Yo sigo confiando en todos, todos son diputados que estamos por tres años y tenemos que entender que el trabajo que no hagamos o dejemos de hacer nos impacte en lo personal. Se les ofreció (a Morena) pero no quisieron, el coordinador Edgar Inzunza, que integraran gente en la mesa y no quisieron”, apuntó.