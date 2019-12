Propone Siurob incentivar compra de autos híbridos

Recursos destinados al sistema de transporte público Qrobús mejor deberían ser repartidos entre la población para adquirir autos híbridos o eléctricos, propuso la ambientalista Pamela Siurob Carvajal.

La ambientalista detalló que en marzo del 2015 se otorgó un presupuesto al sistema Qrobús de 211.9 millones de pesos para convertir mil taxis a gas, adquirir 97 nuevos autobuses a uno que no contaminaran

Siurob Carvajal mencionó que nuevamente en julio de 2017 del fondo ambiental se otorgó a la empresa Móvil Qrobús S.A de C.V 50 millones de pesos como proyecto de bajo carbono en el transporte público colectivo de la zona metropolitana para adquirir 218 camiones.

“Con estas acciones vemos que se benefició a los propietarios del servicio del transporte público y la ciudadanía en general es la que sufraga la adquisición de esos camiones, además de pagar a la hacienda pública el subsidio de los adultos mayores que pagan menos en el transporte público”.

Aunado a la propuesta de la ambientalista, dijo que también es pertinente se revisen la propuesta que diputados locales hacen en cuanto a la condonación del presupuesto de la tenencia a los propietarios de vehículos híbridos o eléctricos, pues no es un programa que beneficie al grueso de la población.

“Yo creo que todos quisiéramos tener un vehículo de este tipo, para no contaminar y además no pagar tenencia, pero son pocas las personas que compran este tipo de vehículos, de manera que vemos que es un proyecto que beneficiaría a esa base social que no requiere apoyo, porque los que compran un vehículo híbrido o eléctrico, quiere decir tienen dinero por consiguiente la capacidad económica de pagar un impuesto”.