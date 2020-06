Proponen mejora en el rastro local

El presidente de la Unión de Tablajeros, Tocineros, Introductores y Similares de San Juan del Río (UTTIS), Alejandro de la Vega Chávez, dio a conocer que prepara una propuesta para el gobierno municipal, con el fin de mejorar y dignificar el rastro de esta localidad, a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, instancia que establece este tipo de acciones mediante el ingreso propio del lugar.

Lo anterior tras descartar algún tipo de apoyo por parte de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), dependencia federal que aun cuando conoce de las necesidades que tiene este lugar, poco apoyo al respecto ha emitido, por ello la necesidad de buscar otros mecanismos.

Mencionó que la propuesta consiste en que el rastro municipal se vea mejorado en su infraestructura con los ingresos propios que obtiene anualmente y que oscilan aproximadamente en cinco millones de pesos, esto tomando en cuenta que por cada cabeza de ganado de res que se sacrifica en el lugar, se cobran 326 pesos y en el caso de los porcinos 192 pesos.

“Existe el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal que dice que todos los servicios públicos municipales no deben ser lucrativos, deben tener una cuota de recuperación, en el caso de nosotros por las cuentas que tenemos de lo que se sacrifica en el rastro, si tenemos un súper habit ahí, hay un ingreso importante, aquí lo importante es ver dónde queda ese ingreso y saber porque no se ha aplicado en el rastro si se supone ya está generando ahora si una utilidad, calculó que cinco millones de pesos si quedaron en el 2019 y no ha sido aplicado en nada”.

El dirigente explicó que se busca por parte de este gremio mejorar el espacio con el ingreso propio del lugar ante la falta de atención que se ha tenido para este lugar por parte del Gobierno Federal a través de sus diferentes extensiones que tienen en Querétaro, por ello en breve será presentada esta propuesta.